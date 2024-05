I lavoratori immigrati: "Abbiamo stipendi alti ma nessuno ci affitta casa"

"Lavoriamo, abbiamo stipendi alti e possiamo pagarci tranquillamente un affitto ma nessuno ci affitta casa. Sono anni che cerchiamo una sistemazione per la nostra famiglia, ma quando si accorgono che siamo immigrati i proprietari e le agenzie non ne vogliono sapere". Sono di questo tenore le testimonianze, raccolte dalla Rete Diritti in Casa, relative ai problemi che riscontrano i lavoratori immigrati a Parma quando si mettono in cerca di un affitto. Lo abbiamo visto con la storia di Salfo, un operaio specializzato che non riesce a trovare un'abitazione per la moglie e i tre figli. Ne abbiamo avuto la conferma dalle parole di Marion Gajda, Responsabile Dipartimento Politiche Migratorie e Inclusione Cgil di Parma. Ora nuovi elementi e storie in questo video.

Copyright 2024 Citynews