VIDEO - Rissa con calci e pugni in via Toscana: gli altri giovani ridono e incitano gli sfidanti

Le indagini delle forze dell'ordine per risalire alle cause del litigio sono ancora in corso ma spunta un secondo video

La violenta lite di lunedì in via Toscana ripresa da un'altra prospettiva. Il 'pubblico' presente alla rissa, oltre a filmare tutta la scena con gli smartphone, incita i due sfidanti, ride e commenta la scena. Le indagini delle forze dell'ordine per risalire alle condizioni che hanno determinato il confronto violento sono ancora in corso. I ragazzi che, in cerchio, assistono allo scontro tra i due uomini, uno molto giovane e l'altro di mezza età, si lasciano andare a commenti sulla lite. Stando alle prime informazioni raccolte, non avrebbe coinvolto nessun alunno dell'Itis né delle scuole nelle vicinanze

Copyright 2022 Citynews