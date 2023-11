Sgombero in via Liguria, la Rete Diritti in Casa: "Era in corso una trattativa: pretendiamo una soluzione per non far dormire le persone per strada"

Francesco della Rete Diritti in Casa commenta lo sgombero della palazzina occupata di via Liguria. "Eravamo in trattativa con il Comune di Parma e la Prefettura per trovare una soluzione per tutti gli occupanti. Avevamo avuto la garanzia che ci fosse un passaggio da casa a casa. A causa degli affitti brevi non si riescono a trovare casa in affitto e il mercato immobiliare è bloccato. Eravamo in contatto con un'agenzia per cercare di trovare per loro una casa. Ci aspettavamo un pò più di tempo e invece è arrivato lo sgombero"

