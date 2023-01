Annoni, protesta dei lavoratori Si Cobas: "Chiediamo un sistema di timbratura che rappresenti le ore realmente lavorate"

Protesta dei lavoratori aderenti al sindacato Si Cobas davanti ai cancelli dell'azienda Annoni. Carlo Pallavicini, dirigente del sindacato di base: "Vogliamo inanzitutto che non sia colpita la libertà di adesione al sindacato. Vogliamo che la si finisca con questo sistema degli appalti alle cooperative: l'azienda così si libera della sua responsabiltà ma gli ammanchi nelle buste paga dei lavoratori rimangono. Chiediamo che venga messo, da subito, un sistema di timbratura adeguato: ci sono lavoratori che fanno 210 ore al mese per buste paga da 1.000-1.100 euro: questa cosa non è possibile con la paga del contratto alimentare. Siamo disposti ad andare avanti anche per mese.

