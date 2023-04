Stadio, il comitato Tardini sostenibile: "Chiediamo che il progetto venga rimesso in discussione"

La presidente del comitato Tardini Sostenibile Anna Kauber: "Chiediamo che il progetto di demolizione e ricostruzione dello stadio Tardini venga rimesso in discussione in seguito ad un processo partecipativo che ha espresso una visione contraria al progetto e in seguito ad una raccolta firma che è arrivata, in 40 giorni, a 8.241 firme. La città non ha mai chiesto la demolizione e la ricostruzione. Parlare di demolizione è una blasfemia".

