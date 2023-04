Stadio, il sindaco Guerra: "Verso un progetto che tuteli gli interessi del Parma ma anche quelli del quartiere"

Il primo cittadino: "E' chiaro che la società voglia avere delle risposte ma non ho mai visto una sorta di insofferenza: sono soddisfatto di come si sta articolando il dialogo anche con il Parma Calcio"

Il sindaco Michele Guerra commenta la petizione sul nuovo progetto dello stadio Tardini, che oggi verrà discussa in Consiglio comunale. "Credo che evolverà nel modo giusto. Oggi la petizione arriva in Consiglio e verrà data l'opportunità a tutti i gruppi di confrontarsi sul tema. La maggioranza ha costruito una mozione solida che tiene insieme tutti i gruppi. Permetterà di mantenere lo stadio Tardini e di riqualificarlo attraverso un percorso che faccia il bene dello stadio ma anche del quartiere" in cui si trova"

"Non credo che la società Parma Calcio e il presidente Krause abbiano un atteggiamento di insofferenza. E' chiaro che la società voglia avere delle risposte in merito ad un progetto per il quale investe molto denaro e su cui si scommette una parte importante del futuro del Parma Calcio. Non ho visto però un'insofferenza. Sono soddisfatto su come si sta articolando il dialogo. Come Comune dobbiamo essere equidistanti ma fermi sulle nostre posizioni".

