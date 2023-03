La rabbia di Ahmed: "Sono in Italia dal 1990, ho un lavoro fisso ma nessuno mi affitta una casa: finirò in strada con tre figli"

Nel video realizzato da Lorenzo Melegari per la Rete Diritti in Casa la storia di un uomo di origine tunisina, in Italia dal 1990, con un lavoro e uno stipendio fisso, non riesce a trovare un appartamento in affitto. "Ho uno stipendio fisso, sono in Italia dagli Anni Novanta, ho sempre pagato tutto. Mercoledì finiremo in strada perchè siamo in un residence e dobbiamo uscire. Alcuni dicono che i padroni di casa non vogliono stranieri, altri che lo vogliono affittare a solo due persone".

Copyright 2023 Citynews