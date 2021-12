Green pass, primo giorno di controlli sui bus e nei locali: "Da parte della polizia locale saranno intensissimi"

Oggi, lunedì 6 dicembre, anche a Parma partono i controlli per quanto riguarda il Super Green pass per gli autobus - dove si può salire solo se muniti del Green pass - e per i locali, dove si può accedere solo con il Super Green pass, ottenuto in seguito alla vaccinazione. L'assessore alla sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa commenta a caldo il primo giorno: "Vedremo in questi giorni come andranno i controlli. Da parte della polizia locale le verifiche saranno intensissime: sarà un dispendio di energia impressionante, così come per le altre forze dell'ordine. E' fondamentale che arrivi anche un feedback al Governo, anche rispetto alle assunzioni: quest'anno infatti, visti i parametri disposti da Roma, non abbiamo avuto la possibilità di assumere nuovo personale".

Copyright 2021 Citynews