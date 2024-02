Terremoto, il timelaspe sullo sciame sismico nei pressi di Langhirano

Nel video, realizzato da Vito Marchitelli, e' possibile osservare la sequenza spazio temporale di tutti gli eventi sismici a partire dal 1985 registrati dagli strumenti della rete sismica nazionale dell INGV e presenti nel catalogo ufficiale fino al 21 febbraio 2024. Il video permette di seguire in dettagli non solo lo sciamo sismico in corso nei dintorni di #langhirano, ma tutto quello che e' avvento nell'area, con particolare riferimento agli eventi del terremoto del 2012 in Emilia Romagna, che fu preceduto da un breve sciame sismico molto simile a quello attualmente in corso.

FONTE DATI #INGV

CATALOGO SISMICO TERREMOTI

CATALOGO CPTI15

Copyright 2024 Citynews