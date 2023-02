Truffe agli anziani, gli amministratori di condominio: "Ecco quali sono i raggiri più diffusi"

La Questura di Parma, per continuare nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto di un fenomeno sempre in crescita ma difficilmente fotografabile (vista l'assenza, molto spesso, di denunce) ha avviato una collaborazione con gli amministratori di condominio per rendere più concreta il contrasto di questo tipo di raggiri. L'accordo con l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari prevede infatti la distribuzione di materiale informativo (un vademecum predisposto dalla Questura), la predisposizione di una targhetta con scritto 'Questo condominio collabora con la polizia di stato per prevenire le truffe' e lo scambio di informazioni relativo alle modalità in cui vengono effettuate le truffe e alle zone più sensibili e attenzionate dai malviventi.

