"Vaccinazione sicura ed efficace: siamo soddisfatti del primo giorno"

Sta andando abbastanza bene - ha commentato Emanuela Ferraroni, Responsabile Unità Operativa Pediatrica di Comunità dell'Ausl di Parma: l'adesione dei bambini e dei pazienti fragili sta funzionando, abbiamo fatto delle chiamate attive. L'affluenza non è stata al 100% perchè alcuni bambini hanno l'influenza. Siamo soddisfatti e la riteniamo una vaccinazione molto importante e crediamo che possa essere utile anche per i soggetti sani. E' una vaccinazione sicura ed efficace. Gli effetti collaterali sono i soliti: un pò di febbre, reazioni locali e un pò di malessere e qualche rigonfiamento dei linfonodi e per i più grandi un pò di cefalea"

