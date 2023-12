VIDEO - Hera: i comportamenti green dei clienti diventano fondi per le scuole

Legare i comportamenti dei clienti che aiutano l’ambiente con la promozione della digitalizzazione nelle scuole elementari e medie, premiando con 2.500 € gli istituti vincitori. E’ questo l’obiettivo di Digi e Lode, l’iniziativa che la multiutility Hera, porta per la prima volta a Parma e provincia. Hera è presente in città con lo sportello di via Ireneo Affò, 1/A, focalizzato sulle soluzioni energetiche sostenibili per famiglie e imprese.

Come funziona l’attribuzione del punteggio

Il meccanismo di Digi e Lode è molto semplice: ogni volta che un cliente Hera attiverà uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorrerà a incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, originando una classifica, da cui emergeranno gli istituti vincitori. Il cliente dovrà semplicemente attivare il servizio: l’attribuzione dei punti avverrà automaticamente, a cura di Hera.

