Sicurezza, il bilancio del Questore: "A Parma la situazione è sotto controllo"

Ad otto mesi dal suo insediamento il Questore di Parma Maurizio Di Domenico traccia un primissimo bilancio delle attività della Questura in un'intervista a Parmatoday.

L'idea è di una bellissima città, dove i servizi funzionano. Le condizioni di vita e la vivibilità sono importanti anche per la sicurezza: dove ci sono pulizia per le strade, trasporti pubblici e illuminazione che funziona è chiaro che diminuisce generalmente la criminalità. Esiste il bene ed esiste il male, che ovviamente dobbiamo contrastare. Sicuramente anche quest'estate abbiamo avuto delle criticità ma devo dire che gli autori di questi reati sono stati arrestati. I dati sono positivi: abbiamo rafforzato i servizi di carattere preventivo, in particolare abbiamo raddoppiato la presenza della pattuglie in strada. Per ogni quadrante (turno di lavoro Ndr) abbiamo dalle tre alle cinque pattuglie

Copyright 2024 Citynews