Visita al centro di Martorano, la parlamentare del Pd Ilenia Malavasi: "C'è molto freddo: chiediamo che venga smantellato"

Nella mattinata di lunedì 29 gennaio si è tenuta una visita al centro di Martorano dei parlamentari del Pd Matteo Mauri, che fa parte del gruppo di contatto tra il Tavolo Asilo e Immigrazione e il Parlamento, e dell'onorevole Ilenia Malavasi. Presenti anche Filippo Miraglia (Responsabile ARCI Nazionale Area Immigrazione e coordinatore del Tavolo Asilo e Immigrazione), Victoria Oluboyo (consigliera comunale e dirigente ARCI Parma), Bruno Delmonte (Presidente ARCI Parma) e Michele Rossi, direttore del CIAC ente di tutela locale, che intervenendo a tutela degli accolti ha lanciato la campagna “No ai campi, Sì alle persone”.

"Serve un piano di accoglienza - ha sottolineato llenia Malavasi ai microfoni di Parmatoday - che dia più diritti per tutti che includa le persone in percorsi di vita dignitosi. C'è una situazione complessa perchè c'è molto freddo. I ragazzi erano nella tenda dove c'è la tenda. Un campo all'aperto è difficile perchè c'è molto caldo in estate e molto freddo in inverno. Chiediamo che questi campi, che sono autorizzati fino a marzo, vengano smantellati".

