vigilanza privata e servizi di sicurezza, è sciopero nazionale

Gentilissima Redazione, Le segreterie nazionali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione dello scorso 15 aprile, hanno proclamato uno sciopero nazionale per tutti i turni di lavoro del prossimo 2 maggio 2022. Le motivazioni, si legge nel comunicato sindacale unitario, sono rappresentate dallo "stato di sofferenza e di profondo disagio dei lavoratori e delle lavoratrici ingenerato dalla conclusione con esito negativo del negoziato avvenuta il 18 marzo 2022. Infatti, i trattamenti normativi e retributivi della categoria non hanno conosciuto alcun miglioramento in oltre 7 anni, determinando rilevante nocumento patrimoniale, oltre alla cronica carenza di tutele adeguate rispetto all'evoluzione del settore; tutto ciò malgrado l'impegno professionale e la dedizione profusi nel corso dell'emergenza sanitaria per garantire la continuità del servizio e per contribuire alla sicurezza pubblica".