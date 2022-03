webinar gratuito "lavorare a parma e dintorni" 18/3/2022 h 16

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“Lavorare a Parma e dintorni - Strumenti, informazioni e Politiche Attive per il Lavoro", il nuovo appuntamento gratuito della rassegna Informagiovani Tips&Triks, si svolgerà online venerdì 18/3/2022 alle ore 16. Durante il Webinar espertə dell’Agenzia per il Lavoro Gi Group illustreranno i profili e le mansioni maggiormente ricercate dal mercato del lavoro sul territorio di Parma e provincia fornendo consigli su come approcciarsi e candidarsi alle differenti offerte lavorative disponibili. Un approfondimento specifico dell’analisi sarà dedicato alle opportunità dedicate a giovani e studentə. Nel corso dell’evento verranno inoltre presentati i differenti percorsi di Politiche Attive per il Lavoro gestiti dall’Agenzia Gi Group ed organizzati nell’ambito della Rete attiva del Lavoro coordinata dalla Regione Emilia Romagna. Per iscriversi all’evento, completamente gratuito, è necessario compilare il seguente link https://forms.gle/EgxWPNd5iTSWwRSr9 Per ricevere ulteriori informazioni contattare il servizio a canali info@informagiovani.parma.it - 0521 218749 oppure visitare la pagina web dedicata https://informagiovani.parma.it/informagiovani/eventi/3256-lavorare-a-parma-e-dintorni-webinar-gratuito-18-3-2022-h-16.html