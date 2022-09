Weekend 16-17-18 settembre 2022 si gioca nei castelli del ducato!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

X-Scape Experience, magici tour per bimbi, caccia al tesoro, giochi interattivi, trekking urbano tra i monumenti: si gioca nella Fantastica Emilia nel fine settimana di venerdì 16, sabato 17, domenica 18 settembre in alcuni Castelli del Ducato in provincia di Parma. Ecco dove: Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) X-SCAPE EXPERIENCE CASTLE ON THE ROAD IN ROCCA E NEL BORGO Venerdì 16, sabato 17, domenica 18 settembre alle ore 16:45 Siete pronti a scappare e a risolvere i misteri? Si gioca a Fontanellato in un nuovo format divertente per ragazzi, giovani e famiglie, scuole, team building, cene aziendali e centri estivi. Consigliate: scarpe comode; voglia di mettersi in gioco e giocare; spirito di osservazione; spirito di squadra; cellulare sempre carico perché sarà il vostro fondamentale diario di viaggio digitale con tutte le missioni, il regolamento e qui vi arriveranno le varie informazioni per iniziare a giocare e per continuare il gioco. Nella trama attiva a Fontanellato dovrete risolvere alcune missioni all'interno della Rocca Sanvitale e altre missioni nel borgo storico. Non starete chiusi in una stanza ma vi muoverete nel maniero e nel paese: dunque, aguzzate la vista! Il gioco si svolge contemporaneamente on line su smartphone tramite una App leggera che verrà comunicata in fase di prenotazione e anche nella realtà con la presenza fisica dei partecipanti, preferibilmente dagli 11 anni in su. Il format è ideato organizzato e realizzato da X-scape Experience on the Road di Riccardo Butera, Food Valley Travel con la collaborazione di Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli e Guastalla ed i gestori della Rocca Sanvitale. Si ringrazia Fondazione Cariparma per il sensibile supporto al territorio e alla promozione della cultura. Il progetto punta ad incentivare la conoscenza non scontata tra adolescenti e giovani dei Castelli del Ducato, monumenti unici, ampliare la loro partecipazione alla vita culturale tramite il gioco interattivo a tappe, incentivare l’attenzione massima durante le visite guidate nei castelli e ai borghi perché gli indizi per giocare e sbloccare le prove saranno disseminati nei singoli classici percorsi. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Castello di Contignaco (PR) CACCIA AL TESORO IN CASTELLO – FAVOLE ANTICHE Caccia al tesoro alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica Per garantire la massima sicurezza, l’intera caccia al tesoro si svolgerà all’aperto. Sabato 17 e domenica 18 settembre Orari: mattina ore 11, pomeriggio ore 16 Il Castello di Contignaco torna a proporre una caccia al tesoro che porterà i partecipanti a riscoprire alcune delle più belle favole che da secoli nutrono l’immaginario collettivo e che hanno fatto sognare innumerevoli generazioni di fanciulli. I bambini, accompagnati dai loro genitori e con tanto di mappe e “taccuino del viaggiatore” al seguito, saranno impegnati a rincorrere una lunga catena di indizi che li condurrà a disvelare numerosi racconti, graziosi ed edificanti, quali Il Pastore, Il Topo di città e il Topo di campagna, Il Cane e l’Asino, Le Ranocchie e il loro Re, L’Asino e il Lupo, La Volpe e l’uva, Il Cane e la Volpe, La Formica e la Cicala. Le favole, come si sa, sono brevi narrazioni con uomini, animali, piante o essere inanimati e racchiudono sempre un insegnamento morale, destinato non solo ai più piccoli, ma anche agli adulti. I bambini, aiutati dai più grandi, dovranno riuscire a individuare la morale di ogni favola che sarà loro proposta: solo così potranno concludere la caccia e giungere al dolcissimo tesoro finale! Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. Si consiglia di attrezzarsi con ombrelli e stivaletti in caso di pioggia. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Castello di Varano De' Melegari (PR) "E-S-C-A-P-E" CASTLE – IL SEGRETO DEI TEMPLARI Un coinvolgente evento investigativo, ambientato nel secolare Castello di Varano, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda... Sabato 17 settembre Inizio turni alle ore 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 Si narra che i Templari custodissero un segreto più prezioso di tutto l'oro del mondo, “un segreto del passato che rappresenta l'unica salvezza per il futuro”, e che fu proprio per cercare di entrarne in possesso che Filippo il Bello, Re di Francia, e Papa Clemente V distrussero il loro Ordine e li perseguitarono. Ma nonostante le torture a cui vennero sottoposti, nessuno dei Cavalieri del Tempio rivelò mai l'arcano. Ciò che pochi sanno è che Jacques de Molay, l'ultimo Gran Maestro dei Templari, prima di essere catturato, torturato e infine condannato al rogo, si nascose per un breve periodo nel Castello di Varano, ove decise di nascondere il segreto del suo Ordine, lasciando una serie di indizi per chi si fosse dimostrato degno di ritrovarlo... Un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un autentico castello! Una serie di enigmi, via via sempre più criptici, vi attendono nei meandri della secolare fortezza; intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, ma attenzione, avrete solo un'ora di tempo per risolvere il mistero o ne pagherete le nefaste conseguenze... Siete pronti ad accettare la sfida? La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo Nota: la prenotazione è obbligatoria, contattateci telefonicamente o via email per verificare la disponibilità del turno desiderato. Parcheggi vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) MAGICO TOUR PER BAMBINI NEL CASTELLO INCANTATO: ALLA SCOPERTA DEL SEGRETO DEL CASTELLO! Un avvincente tour per grandi e piccini guidati dalla nobile Dama del Castello e dall’intraprendente cuoca Rufina, moglie della guardia Domenica 18 settembre e domenica 9 ottobre, 15h15, 16h45 e 18.00 Una terribile carestia si è abbattuta sul feudo di Scipione dei Marchesi Pallavicino, nel millenario Castello immerso nella natura, sulle meravigliose colline a metà strada tra Parma e Piacenza. Il segreto del Castello, il solo mezzo per combattere la carestia è stato nascosto da un Mago dispettoso all’interno del maniero. Guidati dalla nobile Dama del Castello e aiutati dall’intraprendente cuoca Rufina, moglie della guardia, grandi e piccini accompagnati dai genitori, si cimenteranno nell’impresa del recupero del prezioso tesoro, risolvendo enigmi e superando ostacoli, in un percorso guidato che li porterà alla scoperta del meraviglioso castello medioevale, dei suoi giardini fioriti, dei suoi saloni e angoli segreti. Tutti i bambini coraggiosi verranno nominati cavalieri e dame di corte. Visita animata su prenotazione nel rispetto delle direttive ministeriali. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Fidenza (PR) ECCO FIDENZA: TREKKING URBANO "FIDENZA E LA SUA CATTEDRALE Sabato 17 settembre, ore 16 La protagonista del trekking urbano è la magnifica Cattedrale della città, straordinario esempio di stile romanico. E’ dedicata a San Donnino, del quale conserva le reliquie. Al termine della visita è prevista una merenda in un locale del centro storico a base di prodotti tipici. Ore: 16:00, partenza da IAT R Casa Cremonini Durata Visita: 2H ca La visita è confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Informazione e prenotazione obbligatoria: iat.fidenza@terrediverdi.it - info@castellidelducato.it #castellidelducato #castelliemiliaromagna #inEmiliaRomagna #destinazioneturisticaemilia #fantasticaemilia #fantasyland #emiliadasogno #esperienzeuniche #experiencecastle #custodidisogni #custodideltempo #custodidistorie #visititaly #visitemilia Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e verso Cremona – Felici di Accogliervi! Ufficio Stampa Castelli del Ducato e staff Castelli del Ducato non assumono responsabilità per gli eventi ideati e organizzati nè per i contenuti descrittivi degli eventi inviati