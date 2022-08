Castelli del Ducato: gli appuntamenti nel weekend dal 16 al 28 agosto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Castello di Varano De' Melegari (PR) VISITA IN NOTTURNA - STORIA & LEGGENDE Una speciale visita guidata in notturna della secolare fortezza, alla scoperta della sua Storia e delle sue misteriose Leggende Sabato 27 agosto 2022, inizio turni alle ore: 21:00 e 22:30 Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di potere; poterlo visitare nella buia notte è un'esperienza indimenticabile, emergono particolari che non si notano alla luce del sole...Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni, camminamenti e sotterranei a lume di candela. Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi oscuri segreti. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione a persona: 10 euro a persona (pagamento con bonifico alla prenotazione) La prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello Prenotazioni e informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) VISITE GUIDATE AL MILLENARIO CASTELLO DI SCIPIONE DEI MARCHESI PALLAVICINO CON APERTURA DEL GIARDINO Sabato 27 e domenica 28 agosto durante il giorno: visite con prenotazione obbligatoria. Vi conquista gli occhi e il cuore il magnifico Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino sulle colline di Salsomaggiore Terme dove ogni sabato e domenica di luglio e agosto potete visitare il maniero e vedere il giardino segreto dove i fiori bianchi delle hoste centenarie sono fioriti, così come il filare delle ortensie Annabelle nel grande giardino panoramico; sulle mura il fiore delle piante di capperi bianchi emanano un dolcissimo profumo nell'aria, mentre sulla terrazza sono fioriti gli oleandri. E poi c'è la presenza della natura, con i rondoni che volano leggeri intorno al Castello al mattino e nel tardo pomeriggio - spettacolo meraviglioso – perché tanti uccelli che amano i luoghi tranquilli nel verde hanno preso dimora nelle mura del Castello; anche il gheppio migratore è tornato nella torre, dove ha nidificato, nel pluricentenario buco delle impalcature medievali. Di giorno si vedono i genitori avanti e indietro dal bosco alla torre per nutrire i piccoli. . Mentre dalle finestre del loggiato seicentesco, che si aprono come quinte sceniche sul meraviglioso paesaggio collinare in fuga prospettica si possono ammirare le vedute, 5 quadri viventi, le colline a perdita d'occhio, con le balle di fieno in lontananza, come se il tempo si fosse fermato. All'interno la visita viene fatta al fresco, protetti dalle possenti mura del Castello più antico del parmense, il primo costruito da Adalberto Pallavicino. Prenotazione consigliata: info@castellodiscipione.it Castello di Tabiano (PR) RE IN VOLO – GRANDE SPETTACOLO DI FALCONERIA Spettacolo per ammirare aquile, falchi, gufi e barbagianni, prove di volo Domenica 28 agosto, orario di inizio mattino 11.00, pomeriggio 17.00 Giardino del Castello di Tabiano La Natura offre spettacoli meravigliosi a chi sa osservare. L’uomo medievale era continuamente in contatto con la Natura, il suo paesaggio quotidiano era fatto di foreste popolate da animali selvaggi. La caccia era uno dei principali momenti in cui l’uomo poteva incontrare direttamente l’animale, studiarlo, comprenderlo e la falconeria in particolare, con il suo contatto intimo e diretto con animali selvaggi come i rapaci, era per l’uomo medievale l’occasione per osservare la Natura, per conoscerla empiricamente. Al Castello di Tabiano quattro appuntamenti per ammirare da vicino aquile, falchi, gufi e barbagianni, seguirne le prove di volo e, con la guida di un esperto Maestro Falconiere, conoscere i segreti di quest’arte antichissima e nobile, praticata da Re e Imperatori. Prima e dopo gli spettacoli di falconeria è possibile partecipare alle visite guidate in Castello. La prenotazione è obbligatoria. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: Adulti: € 13,00 Bambini da 5 anni a 12 anni: € 9,00 Gratuito: bambini fino ai 5 anni non compiuti Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni: Tel.+39.348.8955378 – e-mailinfo@castelloditabiano.com – www.castelloditabiano.com Parcheggi Vicini: All’interno del Castello Come arrivare: Prendere l’autostrada A1 ed uscire all’uscita Fidenza/Salsomaggiore, subito dopo l’uscita seguire le indicazioni “Tabiano”. Arrivati a Tabiano Terme seguire le indicazioni Castello e dopo 2 km. a sinistra la strada si allarga e seguendo le indicazioni salire sulla strada a sinistra che porta davanti ad una chiesa. Troverete un cancello aperto e si può entrare in auto. Obbligo della mascherina Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) ROCCA E NATURA - MOSTRA MERCATO Piccola e caratteristica mostra-mercato con hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, espositori di handmade e artigianato artistico, prodotti naturali e bio. Domenica 28 agosto "Rocca e Natura”, la piccola e caratteristica mostra-mercato che torna a Fontanellato, il 28 agosto 2022, in centro storico: è in programma ogni quarta domenica del mese con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, espositori di handmade e artigianato artistico, prodotti naturali e bio. Si svolge dalle 8 alle 18 circa in piazza della Rocca Sanvitale, attorno al Castello e nelle vie porticate. Di fatto le motivazioni di viaggio sono tutte e tre valide e l’ideale è proprio combinarle insieme: visitare la Rocca Sanvitale con l’Affresco del Parmigianino, fare acquisti e un giro tra gli stand di Rocca e Natura, degustare “en plein air” alle bancarelle e poi fermarsi a merenda, a pranzo o a cena in ristoranti, locande, bar e trattorie del paese. Il giro al Mercatino è libero. Ingresso a pagamento alla Rocca Sanvitale. Informazioni: info@castellidelducato.it Castello Malaspina di Gambaro (PC) SULLE TRACCE DEGLI ANTICHI RELITTI GLACIALI - DOCUFILM AL CASTELLO DI GAMBARO Il film esplora i relitti glaciali dell'alta val Nure Domenica 28 agosto, ore 16,30 Gli autori Marisa Cella e Luigi Ziotti documentano le tracce geomorfologiche, botaniche e zoologiche delle glaciazioni in alta val Nure. Sono presenti gli autori, intervengono i naturalisti Sergio Mezzadri ed Enrico Romani. L'evento si svolge nel rispetto della normativa vigente anti - Covid. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Parcheggi Vicini: parcheggio nel prato prima di arrivare alla chiesa Come arrivare: Da Piacenza prendere la statale 654 di val Nure. Gambaro si trova dopo 4 km dal capoluogo Ferriere. Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Castelguelfo - parte della frazione sotto Fontevivo (PR) Domenica 28 Agosto, ore 17 MOSAICO MUSICALE CONCERTO LIRICO Castelguelfo presso la Chiesa romanica A seguire visita guidata Evento organizzato dal Gruppo Amici di Castelguelfo Evento gratuito Informazioni: info@castellidelducato.it Palazzo Farnese - Cittadella Viscontea (PC) SHAKESPEARE’S WOMEN Spettacolo Teatrale nel cortile di Palazzo Farnese con musica dal vivo, in lingua inglese con sottotitoli in Italiano. Sabato 27 agosto 2022, ore 21:00 Dopo essere stato evocato sulle rive del Tamigi, lo spirito di Shakespeare è costretto a ripensare al modo in cui ha rappresentato i personaggi femminili nelle sue opere. Le cinque protagoniste si rivolgono direttamente a lui, mettendo in discussione le sue motivazioni e le ragioni delle situazioni in cui le ha poste. Ci accompagnano in un viaggio difficile ma illuminante: le storie di Caterina d’Aragona, Ofelia, Titania, Lady Macbeth e Giovanna d’Arco, che sono ancora così rilevanti per le donne di oggi. La manifestazione non si svolge in caso di mal tempo. Ingresso a pagamento. www.estatefarnese.com; info@estatefarnese.com; 331-3821441 (chiamare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) Parcheggi Vicini: Largo Brigata Piacenza; Via Cittadella 60; Via Legione Zanardi Landi; Via X Giugno 21; Piazza Cittadella; Piazza Casali; Piazzale Milano Possibilità di acquistare i biglietti in anticipo oppure on-line, per evitare assembramenti. Informazioni: info@castellidelducato.it Palazzo Farnese - Cittadella Viscontea (PC) MIRACOLATO Cabaret con Max Angioni Domenica 28 agosto, ore 20:45 Spettacolo del comico Max Angioni, dal titolo: “Miracolato”, promosso da Fedro Cooperativa. La manifestazione non si svolge in caso di mal tempo Costo della manifestazione: Adulti: 18 € Bambini da 0 anni a 12 anni: 12 € www.estatefarnese.com; info@estatefarnese.com; 331-3821441 (chiamare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) Parcheggi Vicini: Largo Brigata Piacenza; Via Cittadella 60; Via Legione Zanardi Landi; Via X Giugno 21; Piazza Cittadella; Piazza Casali; Piazzale Milano Informazioni: info@castellidelducato.it #castellidelducato #castelliemiliaromagna #inEmiliaRomagna #destinazioneturisticaemilia #fantasticaemilia #fantasyland #emiliadasogno #esperienzeuniche #experiencecastle #custodidisogni #custodideltempo #custodidistorie #visititaly #visitemilia Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e verso Cremona - Felici di Accogliervi! IN FOTO: Castello di Tabiano (PR)