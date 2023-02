winter cup 22-23. sabato 11 e domenica 12 i quarti di finale di ritorno a trecasali e taneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La Winter Cup di calcio giovanile ormai volge al termine. La competizione organizzata da Bassa Parmense, Audace e Asd Taneto, che ha visto ai nastri di partenza 120 formazioni provenienti dalle province di Parma, Reggio e Cremona, per la prima volta nella sua storia ha previsto i quarti di finale con gare di andate e ritorno. L'andata si giocata domenica sui campi di Trecasali e di Taneto di Gattatico, mentre il ritorno è previsto, a campi invertiti, sabato 11 e domenica 12 febbraio, dopodiché si conosceranno i nomi delle formazioni che, per ognuna delle 6 categorie in gara, si contenderanno i vari titoli. Le gare di andata che sono state giocate sul sintetico di Trecasali, gestita dalla Bassa Parmense di Jofre Azzali e Tito Cofano, si giocheranno quindi domani e domenica sul sintetico di Taneto di Gattatico, gestito dall’Asd Taneto dei fratelli Bellacomo e gli altri dirigenti reggiani e viceversa. Ecco tutti i risultati dell’andata, riassunti per età, dai 2010 ai 2015. A Trecasali: Cus Parma-Audace 5-1, Casalese-Tonnotto 1-1, Progetto Intesa-Junior Traversetolo 4-2, Arsenal A-Celtic Cavriago 4-1, Astra-Montanara 1-3, Juventus Club-Celtic Cavriago 2-4, Montebello-Celtic Cavriago B 4-0, Audace B-Carignano 2-3, Arsenal B-Junior Traversetolo 3-2, Audace-Le Folgori A – Arsenal A 3-0, Fonta Calcio – Audace-Le Folgori B 5-4, Junior Traversetolo – Arsenal 2-1. A Taneto: Progetto Intesa-Montanara 3-1, Arsenal-Inter Club 9-1, Audace A-Bassa Parmense 6-4, Team Fidenza A-Arsenal B 3-2, ViaEmilia-Audace 6-1, Sala Baganza-Team Fidenza 2-2, Bassa Parmense-Audace A 7-0, Team Fidenza B-Celtic Cavriago A 2-1, Montebello A-Montebello B 2-2, Carignano-Bassa Parmense 3-1, Audace/La Folgori-Virtus 2-0, Montanara-Bassa Parmense 1-2.