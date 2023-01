winter cup 22-23, tutti in campo nel fine settimana. le finali domenica 26 febbraio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Dopo l’Epifania è ripartita la Winter Cup 22-23, che vede protagoniste 120 squadre provenienti dalle province di Parma, Piacenza, Reggio e Cremona, e che nel prossimo fine settimana e nelle settimane successive, proporrà le ultime tre gare della fase eliminatoria per poi arrivare a domenica 26 febbraio, quando sul campo della Bassa Parmense a Trecasali, saranno assegnati i titoli delle categorie Primi Calcio 2015, Pulcini 2013 ed Esordienti 2010; mentre, sempre il 26, a Taneto di Gattatico, si giocheranno le finali di Primi calci 2014, Pulcini 2012 ed Esordienti 2011. Parallelamente alla fase finale della Winter riprenderà anche la regular season dei campionati tradizionali, tant’è che i ragazzi saranno chiamati al doppio impegno per alcune settimane. Il calendario degli incontri è consultabile sul sito www.wintercup.pr.it. Tito Cofano ds e vice presidente della Bassa Parmense di Trecasali, società organizzatrice del torneo assieme a Taneto e Audace è entusiasta di come sta procedendo quella che, a tutti gli effetti, è ormai diventata una delle manifestazioni di calcio giovanili più importanti della regione. Sentiamolo: “Questa Winter Cup ci sta dando grandi soddisfazioni in quanto tutte le squadre stanno scendendo in campo all’insegna del fair play e questo ci rende orgogliosi, offrendo parallelamente eccellenti prestazioni, tant’è, anche nelle precedenti edizioni non c’è mai stato cos’ tanto equilibrio, a conferma di un livello tecnico davvero alto dell’intero torneo”.