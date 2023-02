winter cup, domenica 26 le sei finali a taneto e a trecasali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Ultime battute per la Winter Cup 22-23 di calcio giovanile, organizzata da Bassa Parmense, Audace e Asd Taneto di Gattatico, che ha visto qualificarsi alle semifinali, dopo il doppio turno dei quarti, le seguenti formazioni: Audace/Le Folgori A, Junior Traversetolo, Fontecalcio, Montebello, Carignano, Bassa Parmense, Team Fidenza B, Audace A, Team Fidenza A, Junior Traversetolo, Arsenal A, Montebello B-Carignano, Audace Le Folgori A, Arsenal B, ViaEmilia, Team Fidenza, Montanara, Celtic Cavriago, Progetto Intesa, Arsenal, Cus Parma e Casalese. Domenica 26 gennaio si giocheranno quindi le finalissime delle sei categorie. Sul sintetico di Trecasali, gestito dalla Bassa Parmense del ds Tito Cofano e del presidente Jofre Azzali, oltre all’assegnazione di tre dei sei titoli in palio, ci sarà una grande festa di sport, aperta a tutti, che prenderà il via alle 14 con la finale dei Primi Calci 2° anno 2014 fra Carignano e Audace/Le Folgoro A. Questa partita sarà considerata anche la prima sfida di un quadrangolare con i ragazzi della Cremonese, categoria 2014, in quanto la Bassa Parmense fa parte del progetto “Gioventù grigiorossa”; la seconda sfida del quadrangolare si giocherà invece alle 14,30 quando scenderanno in campo Cremonese contro Bassa Parmense in due tempi da 25’ l’uno. Alle 16, invece, in un tempo unico da mezzora, i 2014 della Cremonese sfideranno la perdente fra Carignano e Audace, mentre alle 16,30 se la vedranno con i neo campioni in carica della Winter Cup Primi Calci. A seguire, sempre a Trecasali, alle 15, ovviamente su uno degli altri due campi in erba, si tornerà alla Winter Cup, con la finale fra Montebello e Bassa Parmense per il titolo Pulcini 2° anno 2013. Anche questa sfida sarà considerata come la prima gara di un altro quadrangolare, sempre con la Cremonese, ma questa volta coi 2013, che alle 15 giocheranno due tempi da 25’ con il Team, Fidenza. Alle 16,30 i 2013 della Cremonese se la vedranno con la perdente della sfida fra Montebello e Bassa Parmense in una gara con tempo unico da mezzora, mentre alle 17,00 giocheranno contro la squadra che avrà vinto il titolo 22-23 della Winter Cup, categoria 2013. In questa non stop di calcio giovanile, alle 17 si tornerà alla Winter con la finale Esordianti 2° anno 2010 fra Cus Parma e Arsenal. Sul sintetico di Taneto di Gattatico si giocheranno invece solo le finali delle altre tre categorie della winter: alle 15 sarà assegnato il titolo dei Primi Calci 1° anno 2015 fra Audace/Le Folgori A e Fontecalcio; alle 16, si giocherà invece un derby Reggio-Parma per il trofeo Pulcini 2° anno 2012 fra ViaEmilia e Montanara, mentre alle 18 scenderanno in campo Audace A e Junior Traversetolo per il titolo Esordienti 1° anno 2011. NELLE FOTO: - I 2012 della Bassa Parmense, che hanno giocato nella categoria 2011 sotto età, eliminati soltanto ai quarti di finale della Winter Cup 22-23 dall’Audace. In questa foto i giovani atleti della Bassa Parmense sono assieme al loro staff tecnico formato da Marco Volonghi, Roberto Sterbizzi, in piedi e sotto Davide Capretta - Lo splendido sintetico di Trecasali dove si giocheranno tre delle sei finali della Winter Cup 2022-23 organizzata da Bassa Parmense, Audace e Asd Taneto. Nel riquadro Tito Cofano, vice presidente e direttore sportivo della Bassa Parmense che ospita l'evento.

