aiutare chi aiuta. seduta gratuita di rilassamento, mindfulness e di gestione dello stress a medici ed infermieri tramite skype (o strumenti simili)

Per il mese di aprile 2020 offro una seduta gratuita di rilassamento, mindfulness e di gestione dello stress a medici ed infermieri tramite skype (o strumenti simili). Per fare un circolo virtuoso, vorrei dare un mio contributo per aiutare chi aiuta. Molte volte chi aiuta gli altri in prima linea non si prende un tempo per ricaricarsi. Questo tempo è prezioso anche se vogliamo continuare a curare gli altri pertanto per il mese di aprile offro una seduta gratuita di rilassamento, mindfulness e di gestione dello stress a medici ed infermieri. Dal momento che la fatica di medici ed infermieri si potrae, anche per il mese di aprile mi impegno a fornire una seduta gratuita via Skype (o similia) per aiutare ad abbassare il livello di stress. Sappiamo che non è ancora il momento della smobilitazione per voi, ma queste metodiche vi faranno recuperare le energie per essere poi più focalizzati quando ritornerete in turno. Potete accedere alla consulenza previo appuntamento al 339 8123 440