23-30 agosto: corsi ad accesso cronologico, manifestazione di interesse per i non ammessi

Si apre venerdì 23 agosto, per chiudersi poi il 30 agosto, il periodo durante il quale effettuare le manifestazioni di interesse per i 6 corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito dell’Università di Parma:

o Biologia

o Biotecnologie

o Farmacia

o Scienze e tecnologie alimentari

o Scienze motorie, sport e salute

o Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

La manifestazione di interesse è una novità del Manifesto degli Studi 2019-20, e riguarda solo chi, essendosi iscritto ai sei corsi dal 18 al 25 luglio, non è stato ammesso, cioè ha ottenuto un numero di posizione in graduatoria che va oltre il numero massimo degli ammissibili al corso scelto.

A queste aspiranti matricole l’Ateneo chiede di manifestare il perdurare del proprio interesse al corso: cioè chiede se siano ancora interessate a entrare tra gli iscritti, a seguito di eventuali scorrimenti delle graduatorie dovuti a rinunce o altro, o se invece l’interesse sia decaduto (per iscrizione a un altro corso, rinuncia o altro). Questo per agevolare gli scorrimenti delle graduatorie, che si svolgeranno dal 2 settembre il lunedì e il giovedì di ogni settimana fino a esaurimento dei posti disponibili.

La procedura e i passaggi per effettuare la manifestazione di interesse (interamente on line) sono illustrati nella guida pubblicata sul sito web dell’Università di Parma a questo link, da pag. 32.