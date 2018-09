A novembre la Guida Michelin farà brillare le sue stelle per la terza volta a Parma

La 64esima Guida Michelin, sarà presentata a Parma.Le stelle della più prestigiosa Guida di riferimento, nazionale ed internazionale, in fatto di ristoranti brilleranno per la terza volta nella città ducale, città Creativa Unesco per la Gastronomia.

Una conferma che "sottolinea la risonanza di Parma in ambito enogastronomico internazionale e la fiducia in una collaudata macchina organizzativa che sarà lieta, ancora una volta, di supportare un evento che raccoglie i nomi più importanti del mondo del food" ha commentato l'Assessore Cristiano Casa all'annuncio della scelta di Parma da parte della Guida Rossa per la sua presentazione prevista a Parma il 16 novembre