A Parma il 15 luglio apre la Casa della Salute Pablo

In città, apre la Casa della Salute (CdS) Pablo. Da lunedì 15 luglio, nei locali rinnovati di via Savani n.10, angolo via Bocchi, la struttura dell’Azienda Usl di Parma diventa nuovo riferimento per la salute di oltre 35.000 cittadini dei quartieri, Pablo, Golese e San Pancrazio. Nella Casa della Salute Pablo – aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 - trovano spazio la medicina di gruppo Pablo e i servizi di AUSL e Comune di Parma. Nel dettaglio, ecco quali sono le attività assicurate. La medicina di gruppo Pablo lascia la sede di via la Grola n.5 per la nuova struttura di via Savani. E’ composta dai medici di medicina generale Elena Bazzinotti, Andrea Bia, Maria Beatrice Gorreri, Maria Catena Mannino, Silvia Mantovan e Christine Papageorgiou, e garantisce la presenza in ambulatorio di almeno un professionista dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Inoltre, la medicina di gruppo offre ai propri assistiti – più di 9.300 persone – anche il servizio di distribuzione diretta di farmaci e la possibilità di prenotare visite ed esami specialistici.

I primi servizi dell’Azienda Usl ad “abitare” la Casa della Salute sono il servizio di assistenza infermieristica domiciliare, aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 (tel. 0521.393831 e fax: 0521.696977) e l’ambulatorio infermieristico, aperto dalle 11.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. Questo ambulatorio assicura diverse prestazioni quali il controllo della pressione o della glicemia nel sangue, medicazioni, iniezioni, educazione sanitaria, ecc. L’accesso a quest’ultimo servizio è diretto e in alcuni casi è necessaria la richiesta del medico di famiglia (ad es. per le iniezioni).

La Casa della Salute, quale luogo di integrazione tra professionisti non solo sanitari, a garanzia di una presa in carico complessiva dei bisogni dei cittadini, ospita anche i servizi sociali del Comune di Parma. La Casa della Salute Pablo nelle prossime settimane ospiterà anche gli uffici del Polo Sociale Pablo, gestito dal Comune di Parma, con servizi rivolti a minori,

anziani, disabili ed adulti.

La Casa della Salute Pablo si aggiunge alle 4 già operative in città - Pintor-Molinetto, Montanara, Parma centro e la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente – e alle 15 attive in provincia. A regime, le Case della Salute, frutto della programmazione della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Parma, saranno complessivamente 28.