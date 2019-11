Accese le luminarie di Natale del Centro Storico

Il Centro Storico della città si veste di luce con l'accessione delle luminarie di Natale. L'assessore al Commercio del Comune di Parma Cristiano Casa, il direttore di Ascom Parma Claudio Franchini e l'assessore all'Educazione Ines Seletti hanno virtualmente acceso le migliaia di lucine che hanno illuminato a festa le vie della città.

"Insieme alle associazioni di categoria da qualche anno portiamo avanti questo importante investimento che ci vede uniti per valorizzare il Centro Storico e tutti i commercianti che danno un valore aggiunto alla passeggiata nel cuore della città. Arriverà anche l'albero di Natale lo illumineremo, come da tradizione, l'8 dicembre. Ancora una volta l'abete sarà donato dai nostri amici di Asiago. Da stasera abbiamo acceso l'atmosfera giusta per accogliere tutti i turisti e i cittadini anche nel periodo natalizio" ha dichiarato l'assessore Casa.