Al Poliambulatorio Dalla Rosa Prati si effettuano tamponi e test sierologici per privati e aziende

Il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, tra le sei strutture del Gruppo Garofalo Health Care in Emilia Romagna, è stato autorizzato dalla Regione ad effettuare tamponi e test sierologici, tramite prelievo venoso, per la ricerca di anticorpi IgG e IgM contro SARS-Cov-2, sia a privati che alle aziende. E’ necessaria la prenotazione sul sito www.poliambulatoriodallarosaprati.it, oppure telefonare o inviare un WhatsApp al +39 0521 2981 per concordare giorno e ora del prelievo. Il giorno dell'appuntamento bisogna recarsi con la richiesta del medico di fiducia (anche con foto sul cellulare) presso l'accettazione dedicata al COVID, meglio se con modulo di consenso informato già compilato (disponibile sul sito). Una volta eseguito il prelievo, si potrà ritirare il referto presso la postazione dedicata.

Anche le aziende possono richiedere l'esecuzione del test per i propri dipendenti, che può essere svolto direttamente in sede, previa comunicazione del datore di lavoro e del medico competente alla Regione Emilia Romagna (Il modulo è disponibile sul sito del poliambulatorio).

Il Laboratorio provvederà, come previsto dalle direttive regionali, a mettere a disposizione delle Autorità Sanitarie locali gli esiti dei test eseguiti. In caso di esito positivo (igm e/0 igg) il paziente dovrà mettersi in isolamento fiduciario, come da linee guida regionali, in attesa di essere contattato dal dipartimento di igiene e sanità pubblica per l'esecuzione del tampone.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@dallarosaprati.it 0521 2981 (anche WhatsApp) www.poliambulatoriodallarosaprati.it