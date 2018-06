Al via in Comune i Tirocini estivi degli studenti

Con l'estate e la fine della scuola, iniziano i tirocini formativi in Comune per molti ragazzi delle scuole superiori. Anche quest’anno i servizi del Comune di Parma accoglieranno studenti per l'acquisizione di competenze e con un rimborso spese.

Sulla base di Convenzioni attivate con diversi Istituti Secondari di Secondo Grado della città e nell’ottica di un apprendimento basato sul lavoro di alta qualità, la S.O. Giovani del Comune di Parma rinnova anche quest'anno la disponibilità ad ospitare, in diversi settori operativi del Comune un'ottantina di studenti del 4°anno delle scuole superiori di Parma. 144 ore, articolate in turni di quattro settimane.

I partecipanti al progetto verranno guidati e supportati da tutor e, nel loro primo giorno, sono stati accolti nella Sala del Consiglio Comunale dal Sindaco Federico Pizzarotti e dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni. "Entrate in Comune in maniera operativa. Vi diamo il benvenuto e vi chiediamo uno sguardo nuovo sulle nostre realtà. Non abbiate paura di darci suggerimenti e consigli, di proporre in maniera diversa attività di cui farete parte. Gli amministratori hanno sempre bisogno di un confronto, di idee che arrivano dall'esterno. Siamo contenti di accogliervi per darvi una possibilità formativa, ma anche perchè potrete toccare con mano le attività diverse della macchina comunale e farvi un'idea di come funziona" ha detto il Sindaco durante il saluto che ha segnato l'avvio del tirocinio. "La struttura ha predisposto in modo attento il vostro impegno presso gli uffici, anche a seconda di vostre richieste e aspirazioni. Speriamo di potervi offrire un'occasione che vi sia utile nel vostro percorso verso il mondo del lavoro e un modo per conoscere come cittadini l'attività pubblica" ha sottolineato il Presidente Tassi Carboni.