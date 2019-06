Aldi apre un nuovo supermercato in via San Leonardo

ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, giovedì 27 giugno porta la sua nuova spesa a Parma e inaugura un nuovo punto vendita in via San Leonardo con un concept moderno e uno stile contemporaneo. Lo store impiega 14 collaboratori ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Il negozio si sviluppa su un’area vendita di 1.370 m2 e l’area esterna, di 4.200 m2, ospita un parcheggio gratuito con 100 posti auto. L’intervento ha previsto la demolizione di un edificio abbandonato, in un’area di oltre 6.000 m2, scelta in linea con l’impegno del brand per la riqualificazione urbana e la sostenibilità ambientale. Anche lo store di Parma – per un totale di 43 su 61 punti vendita ALDI in Italia – è dotato di impianto fotovoltaico che eroga una potenza di “energia verde” di 48,06 kWp.

La selezione virtuosa dell’assortimento ALDI offre qualità, convenienza e freschezza dei prodotti con circa 120 referenze tra frutta e verdura e l’85% di linee a marchio proprio. Secondo l'indagine di Altroconsumo - pubblicata sul mensile Inchieste di novembre 2018 - i negozi ALDI hanno scalato la classifica spesa con prodotti più economici, arrivando al primo posto. L’offerta del brand mostra grande rispetto anche per la ricchezza e la cultura enogastronomica italiana ed è composta per il 75% da prodotti alimentari che arrivano sugli scaffali grazie alla collaborazione con fornitori italiani selezionati.

ALDI riserva un ampio spazio del negozio alle promozioni: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, propone una variegata offerta di articoli sempre nuovi a prezzi imperdibili. In occasione dell’apertura, da giovedì 27 giugno eccezionali offerte in sottocosto. Inoltre, sconto del 30% su tutto il reparto frutta e verdura fino a domenica 7 luglio.

Con l’apertura di Parma, ALDI rafforza la sua presenza in Emilia-Romagna dove è già operativa a Bologna, Faenza (RA), Ferrara, Fidenza (PR), Mirandola (MO), Piacenza e Forlì (quest’ultima apertura in contemporanea a Parma). Prosegue così il piano di sviluppo in Italia del brand che conta adesso 61 punti vendita in sei regioni nel Nord Italia.