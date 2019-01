All’Università di Parma due corsi di perfezionamento sull’insegnamento delle lingue

Fino al 28 febbraio è possibile iscriversi ai corsi di perfezionamento dell’Università di Parma “Insegnare italiano a stranieri” e “Insegnare le lingue a studenti con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento”, rivolti a docenti o futuri docenti di scuole di vario ordine e grado, facilitatori linguistici e mediatori culturali, docenti di sostegno, educatori professionali e tutor/tecnici dell’apprendimento.

I corsi, organizzati dal Laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali (DUSIC) coordinato dal prof. Marco Mezzadri, in collaborazione con il CPIA (Centro per l’istruzione degli adulti) e il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”, sono finalizzati a costruire contesti educativi più inclusivi e a contrastare la dispersione scolastica.

Insegnare italiano a stranieri

Il corso è rivolto a docenti o futuri docenti di scuole di vario ordine e grado, facilitatori linguistici e mediatori culturali. Il docente di riferimento è il prof. Marco Mezzadri. Tra gli obiettivi del corso vi è la riflessione sulle coordinate glottodidattiche di base necessarie per gestire classi o singoli studenti di italiano come lingua straniera, l’elaborazione di strategie di valutazione degli apprendimenti e l’acquisizione delle competenze necessarie per il conseguimento, facoltativo, della certificazione di competenze Cedils dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sono previsti 7 incontri pomeridiani, che si svolgeranno tra marzo e maggio 2019, e attività autonoma a completamento del lavoro, per un totale di 75 ore. Il costo di iscrizione è di 250 euro (non comprende i costi della certificazione Cedils). È possibile l’iscrizione tramite il bonus docenti. L’esame per il conseguimento della certificazione Cedils si terrà a Parma e verrà gestito, per gli aspetti amministrativi, dal CPIA di Parma.

Insegnare le lingue a studenti con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. Il corso è rivolto a docenti di lingua straniera e di sostegno di ogni ordine e grado, educatori professionali e tutor/tecnici dell’apprendimento. Il docente di riferimento è il prof. Michele Daloiso. Gli obiettivi del corso sono: sviluppare competenze specifiche per comprendere la natura delle difficoltà che gli alunni con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento incontrano nello studio delle lingue straniere, analizzare gli ostacoli che possono presentarsi per questi studenti nei materiali e nelle metodologie comunemente impiegate, implementare strategie e tecniche efficaci per una didattica e una valutazione linguistica accessibili e inclusive. Sono previsti 7 incontri pomeridiani, che si svolgeranno tra marzo e maggio 2019, e attività autonoma a completamento del lavoro, per un totale di 75 ore. Il costo di iscrizione è di 250 euro. È possibile l’iscrizione tramite il bonus docenti.

Ciascuno dei due corsi rilascia 3 crediti formativi universitari (CFU).