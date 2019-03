Anche Parma al seminario RUN – Rassegna Urbanistica Nazionale

Una delegazione dell'Assessorato alla Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche del Comune di Parma, guidato da Michele Alinovi, prenderà parte alseminario RUN – Rassegna Urbanistica Nazionale – XXX congresso INU –Istituto Nazionale di Urbanistica - Associazione di protezione ambientale, in programma giovedì 4 aprile, dalle 14.30 alle 16.30, a Riva del Garda.

Durante la settima Rassegna Urbanistica Nazionale, organizzata aRiva del Garda nell'ambito del trentesimo Congresso INU, infatti, sarà presente la Regione Emilia-Romagnaassieme ai Comuni vincitori del Bando Rigenerazione Urbana, per presentare i contenuti innovativi, collegati alla L.R. 24/17 in materia di governo del territorio e di buone pratiche tradotte nelle strategie di pianificazione urbanistica.Durante il seminario del 4 aprile verrà illustrato il percorso fatto. Il Comune di Parma sarà presente per parlare delle strategie messe in atto nell'ambito dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana che sono risultati vincitori del bando regionale, tra i quali spiccano il progetto legato alla nuova Biblioteca di Alice nel quartiere Pabloed il progetto di housing sociale,“La Casa dei Mille”, nel quartiere Oltretorrente. I due progetti sono stati, infatti, cofinanziati dalla Regione, per complessivi 2 milioni e 100mila euro, di cui 1 milione e 100 mila per la nuova Biblioteca di Alice ed 1 milione per “La Casa dei Mille” ex edificio di Edilizia Residenziale pubblica che verrà recuperato con finalità sociali