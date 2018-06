Annalisa Sassi è la nuova presidente dell'Unione degli Industriali

Annalisa Sassi è la nuova Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali. Lo ha deciso l’Assemblea Annuale degli Associati riunita all’Auditorium Paganini di Parma.

Sono stati eletti anche i tre Vicepresidenti che affiancheranno la Presidente Sassi durante il suo mandato: sono gli imprenditori Roberto Catelli, Marco Occhi e Lauro Riani.

Annalisa Sassi, prima donna al vertice dell’associazione di Palazzo Soragna, succede ad Alberto Figna che ha guidato l’Upi per due mandati, dal 2014 al 2018.

Dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università di Parma ed un Master in Corporate Finance alla SDA Bocconi, Annalisa Sassi inizia il proprio percorso professionale con una breve esperienza presso un istituto bancario milanese per poi approdare alle aziende di famiglia che operano nell’ambito del settore alimentare: Casale Spa, Prosciuttificio San Pietro Spa e Selva Alimentari Spa, in cui oggi ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione.

Annalisa Sassi non è nuova ai ruoli associativi ed istituzionali: dal 2012 è infatti consigliere di amministrazione del gruppo bancario Cariparma Crédit Agricole e dal 2013 è vicepresidente di Fiere di Parma Spa. Precedentemente, è stata Presidente del Gruppo Giovani nazionale di Federalimentare dal 2009 al 2014 ed ha ricoperto diversi incarichi