Apre la pagina Facebook @PoliziaLocaleParma

Online da oggi la pagina facebook dedicata alla Polizia Locale di Parma @PoliziaLocaleParma. Un canale diretto per informare, comunicare ed essere ancora più vicini ai cittadini. Il profilo prende vita oggi, in una data simbolo per il Corpo di Polizia in quanto oggi celebra il 199° anno di Fondazione. Un social network ufficiale che avrà due funzioni principali: la prima comunicativa con l'obiettivo di divulgare informazioni utili e autentiche, in maniera efficace e raggiungere la popolazione in tempi brevi e poi raccontare, far conoscere gli Operatori, il loro lavoro, le attività quotidiane svolte dedicate alla città.

La pagina Facebook ha come scopo quindi quello di avvicinare la Polizia Locale ai cittadini e si affiancherà al profilo Twitter, @PM_Parma già attivo, nel diffondere le informazioni alla cittadinanza. Le linee editoriali della pagina Facebook rientrano in quelle impostate dal Gruppo di lavoro regionale dedicato proprio alla comunicazione social dei profili ufficiali delle Polizie Locali. Attraverso la pagina i cittadini potranno rimanere sempre aggiornati, potranno chiedere informazioni e potranno avere una maggiore conoscenza dell'operato e delle attività svolte dalla Polizia Locale.

" E' fondamentale in un momento in cui i social network sono diventati un strumento di comunciazione così importante che anche la Polizia Locale possa utilizzare questo canale per raccontare la loro attività quotidiana e dare informazioni" hanno commentato l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e il Comandante Roberto Riva Cambrino.