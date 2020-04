Barilla: spot con Sophia Loren per ringraziare chi, giorno per giorno, sostiene il Paese

Il Gruppo Barilla è vicino all’Italia che resiste e al suo territorio: a seguito delle donazioni a supporto dell’emergenza, l’azienda ha voluto esprimere la propria vicinanza e il proprio ringraziamento all’#italiacheresiste, anche attraverso un video emozionale che sarà on air sulle principali emittenti tv nazionali a partire da domenica 5 aprile. Un messaggio speciale, che vuole essere ringraziamento sincero da parte dell’azienda a tutti coloro che stanno dando il proprio contributo per continuare a far vivere il Paese in un momento di difficoltà.

Barilla ha voluto esprimere il suo immenso “Grazie” anche con uno speciale spot, attraverso le parole nate dalla collaborazione con Holden Studios, il laboratorio creativo della scuola di scrittura e storytelling più autorevole d’Italia: la Scuola Holden.

La voce dello spot è stata affidata a chi, per tutta una vita, ha raccontato con spontaneità e grande orgoglio l’italianità nel mondo: Sophia Loren. Un’icona che incarna lo spirito italiano, la sua bellezza, le sue eccellenze, la voglia di fare e di poter aiutare. Un progetto a cui l’attrice - condividendone lo spirito ed il messaggio – si è detta sin da subito coinvolta e per questo vi ha voluto prendere parte, in maniera completamentepro bono, per trasmettere tramite la sua inconfondibile voce la sua vicinanza e il suo affetto sincero nei confronti dell’Italia e delle sue persone, in questo momento così difficile e delicato.

Barilla, dunque, rivolge il suo messaggio di vicinanza e ringraziamento, in primis, a medici e infermieri, che affrontano l’emergenza in prima linea, ma anche a farmacisti, cassieri, operai,trasportatori e a tutta la filiera agroalimentare che, ogni giorno si dedicano al bene del Paese e delle sue persone. C’è chi accudisce malati in ospedale, chi si occupa della famiglia a casa; chi lavora in fabbrica, chi invece a casa da dietro un pc; c’è chi studia per trovare una cura, chi fa disegni da appendere al balcone; tutti accomunati dallo stesso desiderio di poter contribuire a superare insieme questo difficile momento.

Il video messaggio, nato con la collaborazione dell’agenzia Publicis Italia, intreccia le note riarrangiate per orchestra di Vangelis - una delle melodie più celebri e amate legate a Barilla -, alle immagini di luoghi e volti del nostro Bel Paese, che ci ricordano chi siamo e perché valga la pena resistere.

Lo spot andrà in onda a partire da domenica 5 aprile su tutte le emittenti nazionali.