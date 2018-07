Bomba d'acqua su Parma e provincia: allagamenti e sottopassi chiusi

Un violento nubifragio ha colpito Parma ed alcuni Comuni della provincia nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 luglio. Le piogge intense, che sono durate circa mezz'ora ma dopo una pausa sono riprese verso le ore 16, hanno provocato alcuni danni in città e provincia. Gli interventi più rilevanti dei Vigili del Fuoco sono stati effettuati in città: oltre all'allagamento di alcune cantine gli operatori del 115 sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni alberi, i cui rami si sono spezzati in conseguenza del maltempo. Alcuni sottopassi, come quello di Marore, sono stati chiusi perchè allagati e per evitare incidenti.

Aggiornamenti a breve