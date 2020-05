Bonaccini: "Abbiamo chiesto che dal 18 maggio le Regioni possano decidere in autonomia"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite a Rai Radio1 ha reso pubblica la richiesta che la Regione ha fatto all'esecutivo. "Abbiamo chiesto che dal 18 maggio le Regioni possano decidere in autonomia". La conferenza Stato-Regioni sulla Fase 2 si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio. "Siamo sempre in contatto con il Governo e con il Ministero della Salute: dobbiamo verificare il rimbalzo di questa epidemia. Se si dovessero rialzare i contagi rischieremmo chiusure di ciò che stiamo per riaprire".

