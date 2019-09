Campagna Mondiale Contro Cancro Infantile a Parma con Noi per Loro onlus

Da sabato 21 a domenica 29 settembre 2019 la rete di associazioni di genitori FIAGOP di cui Noi per Loro fa parte, darà vita sul territorio nazionale alla seconda edizione della campagna di sensibilizzazione pubblica ‘Accendi d’Oro, Accendi la Speranza’ a sostegno dei bambini e degli adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie. L’iniziativa si colloca nell’ambito del Settembre d’Oro mondiale dell’oncologia pediatrica, a cura di ‘Childhood Cancer International’, un network di associazioni di genitori presente nei 5 continenti, attive sia dentro che fuori dai centri di cura.

Durante tutto il mese di settembre centinaia di luoghi e punti iconici nel mondo, dalle Cascate del Niagara al Taj Mahal, da Time Square al Colosseo, dal Sidney Opera House ai più piccoli, ma non per questo meno importanti, luoghi d’interesse, risplendono di luce dorata e milioni di persone indossano un ‘Nastrino dorato’ per testimoniare vicinanza alla causa.

Le associazioni di FIAGOP, attraverso i loro volontari, sono impegnate nei reparti degli ospedali e presso le case d’accoglienza realizzate in prossimità dei centri di cura, prendendo “in carico” l’intero nucleo famigliare, perché, come sanno bene i genitori, quando si ammala di cancro un bambino, si ammala tutta la famiglia. Cercano di alleviare i disagi logistici e psicologici, al fine di rendere il più sereno possibile il tempo della cura.

Per ri-accendere l’attenzione delle istituzioni e della collettività sulle problematiche del mondo dell’oncoematologia pediatrica, FIAGOP dal 21 al 29 tornerà ad illuminare di luce dorata, monumenti e luoghi d’interesse, scuole e castelli in molti paesi e città, e distribuirà il Nastrino dorato, segno distintivo dell’oncoematologia pediatrica.

In questa settimana siamo tutti invitati a partecipare alle numerose iniziative e ad indossare il Nastrino dorato. A chi lo riceverà chiediamo di applicarlo su di sé, per poi scattare un selfie da condividere sui canali social utilizzando, gli hasthag #accendidoro, #accendilasperanza, #GoGold, insieme ad un messaggio dedicato a tutti i bambini e gli adolescenti in cura ed alle loro famiglie per dire loro ‘Io lotto insieme a te!’. Un piccolo ma significativo gesto che si trasforma in un collettivo abbraccio virtuale, quell’abbraccio che le associazioni di genitori garantiscono ogni giorno ai piccoli pazienti in lotta con la malattia, sia nei reparti degli ospedali che presso le case d’accoglienza prossime ai centri di cura.

Su www.accendidoro.it la mappa delle iniziative in tutto il Paese. A Parma L’Associazione Noi per Loro distribuirà i tatuaggi con il nastrino dorato:

SABATO 21 Settembre dalle 15.30 sotto i Portici del Grano in occasione di Settembre Gastronomico; dalle 18.00 alla Cittadella del Baseball per torneo Baseball per ciechi; durante la cena sociale del Gruppo Panificatori di ASCOM Parma.

DOMENICA 22 Settembre dalle 9.00 al Campo F.lli Franchini per il Torneo di PreBaseball Noi per Loro; nel corso del Camion Raduno riservato alle famiglie del Reparto di Oncologia Pediatrica.

I tatuaggi saranno inoltre disponibili presso il Reparto di Oncologia Pediatrica di Parma e presso la sede operativa di Noi per Loro onlus di Via Rubini 12, fino ad esaurimento delle scorte. Per info Tel 0521.981741