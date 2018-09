Cane vaga sotto choc in A1: la stradale blocca il traffico e lo recupera

Hanno visto un cane vagare sotto choc in A1, all'altezza dell'area parcheggio di Fontanellato ed hanno avvertito subito la polizia stradale. Gli agenti sono arrivati e sono riusciti a rallentare la circolazione stradale per mettere in sicurezza l'area. Era da poco passato mezzogiorno di qualche giorno fa quando i poliziotti sono intervenuti in autostrada per recuperare l'animale che stava vagando impaurito al centro della carreggiata: dopo essersi messi davanti alle auto in corsa in modalità safety car hanno preso il cane, affidandolo ad un'associazione di volontariato. Tramite la lettura del microchip si è risaliti al proprietario del cane, residente ad Alessandria: l'uomovha detto di non essersi ancora accorto che il cane era sceso nell'area di parcheggio dove si era effettivamente fermato. Il cane è stato restituito al proprietario.