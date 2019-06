Cantieri estivi in città: tutte le modifiche alla viabilità

I lavori in via Traversetolo, località Botteghino, per la realizzazione del nuovo marciapiede lato Nord, si concluderanno entro metà settembre. Su via Traversetolo è stato istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo. Per i mezzi leggeri, sono indicati, con apposita segnaletica, percorsi alternativi alla zona in cui sono in corso i lavori. Per le auto che provengono da Parma sarà possibile utilizzare via Argini Parma o via Budellungo; per chi proviene da Traversetolo sarà possibile utilizzare via Felice da Mareto e via Bassa Nuova.

Svincolo Vallazza, rampa in uscita dalla tangenziale, arrivando da Piacenza: lo svincolo verrà chiuso per lavori di rifacimento completo del fondo stradale, compreso il tratto sul cavalcavia, a luglio, per almeno 15 giorni.

Svincolo Europa, rampe a Est: lavoro sequenziale a quello di via Vallazza con chiusura delle due rampe dell’uscita 6bis (arrivando da Piacenza) per permettere il risanamento completo dello svincolo, con un intervento analogo nella rampa di uscita, arrivando da Reggio Emilia.

In via Europa i lavori per il rifacimento del fondo stradale partiranno il 1 luglio. Le modifiche alla viabilità saranno effettuate gradualmente, secondo il calendario di seguito riportato, e garantendo l'accesso a residenti ed attività produttive anche nei tratti interessati dai lavori e quindi chiusi al traffico. Il primo tratto interessato dal cantiere è quello compreso tra la rotatoria con l'autostrada e la rotatoria di via Europa su strada Casello Poldi. Gli interventi successivi riguardano il tratto di via Europa tra strada Casello Poldi e via Moletolo e proseguiranno nell'ultimo tratto di via Europa tra via Moletolo e via Ghirarduzzi.

Tangenziale Nord: a partire dal 1 luglio ANAS ha previsto lavori di riasfaltatura della carreggiata SUD, contestualmente si procederà alla sistemazione delle rampe di accelerazione e decelerazione degli svincoli della tangenziale.

I lavori di impermeabilizzazione del Ponte Romano sono partiti e dureranno circa 2 mesi. L'attività di cantiere è situata nella zona Nord dell'incrocio, tra il ponte di Mezzo, via Mariotti, via Mazzini e viale Toscanini, e prevede la chiusura di viale Mariotti all'altezza dell'incrocio con il ponte di Mezzo. Il traffico dalla rotatoria della Pilotta verso il centro è interdetto, mentre il traffico proveniente da Sud, cioè da viale Toscanini, è deviato su via Mazzini o su via Massimo D'Azeglio. Gli autobus che percorrono viale Mariotti sono deviati in via Garibaldi. Per i veicoli provenienti dalla stazione e diretti in centro è necessario utilizzare i viali di circonvallazione. Anche per i pedoni sono previsti percorsi alternativi, garantendo l'accesso alla Ghiaia.



Via Mazzini, allargamento marciapiede, i lavori sono partiti e sono suddivisi in 4 fasi.

Fase 1 – Allargamento marciapiede lato Nord di via Mazzini, nel tratto tra piazza Garibaldi e via Garibaldi. Il cantiere ha preso avvio nella seconda metà di giugno ed avrà una durata di circa 3 settimane. Sarà garantito il transito del traffico veicolare lungo via Mazzini.

Fase 2 – Allargamento del marciapiede lato Nord di via Mazzini, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Carducci. I lavori avranno una durata di circa 5 settimane e prenderanno avvio nella seconda settimana di luglio per concludersi all'incirca a metà agosto. Via Mazzini sarà percorribile al transito veicolare.

Fase 3 – Rifacimento del fondo stradale e attraversamenti pedonali, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Carducci. I lavori prenderanno avvio circa a metà agosto ed avranno una durata di circa due settimane, con la chiusura al traffico veicolare della strada.

Fase 4 – Rifacimento del fondo stradale di via Mazzini nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Garibaldi, nelle prime due settimane di settembre, mantenendo via Mazzini transitabile per i veicoli.

Realizzazione rotatoria tra via Fleming e via Colli: entrano nel vivo le lavorazioni inerenti la rotatoria, che fino ad oggi hanno riguardato opere propedeutiche allo spostamento della filovia. Nel breve verrà costruita la corona esterna alla rotatoria stessa. La viabilità sarà sempre garantita, pur con qualche modifica, i lavori si concluderanno entro la prima metà di settembre.

Altri interventi di manutenzione straordinaria, localizzati, sono previsti in luglio ed agosto nelle seguenti vie.

Via d’Azeglio, rimozione sottocordolo in pietra e messa in sicurezza delle parti ammalorate, lavori previsti in luglio

Via Bixio, interventi sulle parti lapidee ammalorate nel tratto da Corridoni a Costituente, avvio lavori in luglio.

Via XXII Luglio, rifacimento tratti di pavimentazione in cubetti, lavori previsti in luglio

Marciapiedi nelle laterali di via Garibaldi, avvio in luglio.

Piazza Garibaldi, sistemazione parti ammalorate, avvio lavori in luglio.

Via Cavour, rimozione e rifacimento canaletta in pietra, avvio lavori in agosto.