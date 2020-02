Carnevale all’Ospedale dei bambini con i Lions Club di Parma

Una riconferma del loro impegno sempre a difesa dei più deboli, in questo caso i bambini: è questo il significato della donazione che questa mattina i rappresentanti dei Lions Club di Parma hanno voluto consegnare all’associazione Noi per Loro che da 34 anni offre sostegno alle famiglie di pazienti dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei bambini.

“Lo scorso settembre abbiamo organizzato una partita dimostrativa di baseball per non vendenti – racconta Carlo Andrea Coperchini presidente Lions Club Langhirano – e, insieme agli altri Lions abbiamo deciso di destinare il ricavato di quell’evento, rafforzato dall’impegno dei Club, ad un associazione di cui apprezziamo l’impegno e l’attenzione verso chi si trova in un momento di difficoltà come può essere una famiglia che deve affrontare la malattia di un figlio. Il nostro vuole essere un gesto d’affetto anche verso un reparto così delicato”. Alla donazione hanno partecipato i presidenti di sei Lions Club, oltre al dott. Coperchini presidente Lions di Langhirano, Giuseppe Bonanno del Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi”, Renato Toschi del Lions Club Borgo Val di Taro, Susanna Pietralunga del Lions “Maria Luigia”, Andrea Cevolo per il Lions Club Salsomaggiore e Giovanni Bacotelli per il Lions Club Farnese.

A loro sono andati i ringraziamenti di Nella Capretti, presidente dell’associazione Noi per Loro a cui è stata destinata la donazione, della direttrice dell’Oncoematologia pediatrica Patrizia Bertolini, del personale medico e sanitario e della coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou.