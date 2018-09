Carrozze e Cavalli: le modifiche alla viabilità

In vista della XIV Edizione di "Carrozze e Cavalli" che porterà nel Parco della Cittadella una sfilata di eleganti eleganti carrozze e la possibilità per grandi e piccini di entrare in contatto con gli sport equestri è stata emessa ordinanza relativa alla viabilità per consentire il passaggio in sicurezza di questi splendidi mezzi di trasporto del passato.

L'ordinanza prevede dalle ore 10:30 alle ore 13:00 circa l'istituzione del divieto di circolazione (al passaggio) ed autorizzazione alle carrozze storiche a percorrere le corsie preferenziali Bus , zone pedonali ed a traffico limitato, compresi tratti stradali in senso contrario a quello di marcia, lungo le strade interessate nel percorso: Parco Cittadella - via Godi - via Frugoni - viale Duca Alessandro - via Solferino - Piazzale XXV Aprile - Stradone Martiri della Libertà - Piazza Risorgimento - Viale Pier Maria Rossi - Strada della repubblica - Piazza Garibaldi - Strada Mazzini - viale Toscanini - viale Basetti - Ponte Italia - Viale Caprera - P.le Barbieri- Str. Bixio - P.le Corridoni - Strada M. D’Azeglio - P.le S.Croce - Parco Ducale - Ponte Verdi - Viale Mariotti - Via Pigorini - B.go Cavallerizza - Piazzale della Pace - Strada Pisacane - Strada Al Duomo - Piazza Duomo - Strada al Duomo - Str. Pisacane - Strada Garibaldi - via Mazzini - str. Della Repubblica - viale P.M. Rossi - piazza Risorgimento - viale Duca Alessandro - via Italo Pizzi - via Godi e Parco Cittadella.

Per il transito in Via Pigorini e Borgo Cavallerizza è fatto obbligo l’utilizzo di movieri individuati dal Comitato Organizzatore, per disciplinare il transito delle carrozze in sicurezza. I provvedimenti previsti dall'ordinanza, che si allega, possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle FT Comune di Parma .