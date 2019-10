Casello di Parma chiuso per tre notti

Il casello di Parma Centro lungo l'autostrada A1 sarà chiuso, a partire dal stasera lunedì 28 ottobre e per tre notti consecutive, fino a mercoledì 30 ottobre. Tutti gli svincoli in entrata ed in uscita saranno chiusi dalle ore 21 alle ore 5. In particolare saranno chiusi gli svincoli di entrata, sia in direzione Milano che in direzione Bologna e anche quelli in uscita, sia per chi proviene da Milano che per chi arriva da Bologna.

