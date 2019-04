Cavalcavia sull'autostrada chiuso per 15 giorni

Il cavalcavia sull'autostrada A1 sarà interrotto da lunedì 15 fino al 30 aprile per consentire la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione della struttura. L'annuncio è stato dato dalla Prefettura di Parma: "Si rende noto che dal prossimo 15 aprile dovranno essere effettuati lavori conservativi di manutenzione del cavalcavia della Sp343 Asolana sovrastante l'autostrada A1. L'apertura del cantiere comporterà la totale chiusura al traffico dell'infrastruttura per la durata presumibile di giorni 15". I veicoli diretti a San Polo di Torrile e Colorno saranno indirizzati, se provenienti dal casello autostradale, su via Europa verso la tangenziale in direzione Reggio Emilia, sino a via Mantova, per poi percorrere strada Burla fino a via Forlanini e da lì si rientrerà sull'Asolana.

