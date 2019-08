Cena dei Mille: le modifiche alla viabilità

In occasione della Cena dei Mille, in programma martedì 3 settembre 2019, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. In caso di maltempo, è previsto lo svolgimento della manifestazione all'interno del Ponte Nord.

Dalle ore 04:00 del 02/09/2019 alle 12:00 del 04/09/2019, istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli compresi ciclomotori e motocicli, eccetto accreditati alla manifestazione, nel Parcheggio della Residenza Municipale e sotto i Portici del Grano.

Destituzione delle rastrelliere porta biciclette e contestuale istituzione del divieto di sosta per velocipedi in Piazza Garibaldi.



Dalle ore 10:00 del 03/09/2019 alle ore 05:00 del 04/09/2019 e, comunque, fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i tutti i veicoli in Strada Mazzini, dall'intersezione con Via Cavestro a Piazza Garibaldi. Destituzione degli stalli di sosta riservati ai taxi. L’area riservata alla sosta TAXI sarà spostata in Strada Mazzini, da Via Cavestro a Via Oberdan.



Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (compreso ciclomotori e motocicli), eccetto mezzi accreditati alla manifestazione, in Strada Dell’università, da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi.



Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli in Strada Mazzini, dall'intersezione con Via Cavestro a Piazza Garibaldi; in Piazza Garibaldi; in Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio; in Strada Dell’Università, da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi.



Dalle ore 12:00 del 03/09/2019 alle ore 05:00 del 04/09/2019 e, comunque, fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione in Strada Mazzini, dall'intersezione con Via Cavestro a Piazza Garibaldi; in Piazza Garibaldi; in Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio; in Strada Dell’Università, da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi.

Istituzione del senso unico alternato, con precedenza secondo il senso di marcia già esistente, in: Borgo S.Vitale; Borgo Leon D’oro; Borgo XX Marzo, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro; Borgo Bruno Longhi, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro; Borgo Giacomo Tommasini, da Strada Della Repubblica a Borgo S. Chiara.

Dalle ore 00:00 del 02/09/2019 alle 20:00 del 04/09/2019, istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati, per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli Esercito Italiano, in piazzale Cervi.

Dalle ore 06:00 del 02/09/2019 alle 12:00 del 03/09/2019, istituzione del divieto di circolazione, eccetto residenti e mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli Esercito Italiano, in piazzale Cervi.

Istituzione del senso unico alternato in vicolo Cervi.

Dalle ore 12:00 del 03/09/2019 alle ore 05:00 del 04/09/2019, istituzione del divieto di circolazione, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli Esercito Italiano, in piazzale Cervi. Istituzione del senso unico alternato in vicolo Cervi.

Dalle ore 05:00 del 04/09/2019 alle ore 20:00 del 05/09/2019, restringimento di carreggiata in piazzale Cervi.

In caso di maltempo (svolgimento manifestazione all'interno del Ponte Nord): dalle ore 08:00 del 02/09/2019 alle ore 05:00 del 04/09/2019, istituzione del divieto di circolazione Ponte Europa.