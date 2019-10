VinciCasa: gioca in una tabaccheria di Noceto e vince una casa e 200 mila euro: è caccia al fortunato

"La nostra tabaccheria si trova nella zona centrale di Noceto, un paesino di 12mila abitanti in provincia di Parma. Essendo una delle tabaccherie più anziana del paese. Abbiamo clienti affezionati che vediamo tutti i giorni e con il quale abbiamo un bellissimo rapporto, ma spesso incontriamo anche gente di passaggio in quanto nel nostro paese ci sono attività culturali molto interessanti. Chiaramente però non sappiamo chi sia il fortunato vincitore della casa, ma spero qualcuno che lo meriti davvero". Così riferisce ad Agimeg Pier Mario Saccani ex farmacista e titolare del punto vendita Sisal “Tabaccheria Saccani” situato in Pazza Repubblica 33, dove un fortunato giocatore ha centrato un “5” al VinciCasa di ieri, con schedina Tastiera, che gli consentirà di aggiudicarsi 500mila euro divisi in 200mila euro corrisposti subito in denaro, da utilizzare come preferisce, senza vincoli, e 300mila euro da dedicare all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. "Avendo preso in gestione l'attività dal 1° ottobre - continua il titolare riferendosi alle vincite precedenti realizzate nell'attività emiliana - questa è la vincita più alta mai registrata da noi". mo/AGIMEG