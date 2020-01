Chiesa del Buon Pastore: celebrato San Sebastiano, protettore della Polizia Locale

Chiesa del Buon Pastore, in Largo Coen, affollata di divise e di stendardi in mattinata per la celebrazione della Santa Messa nella ricorrenza di San Sebastiano Martire patrono della Polizia Locale. Ad officiare la celebrazione è intervenuto il Vescovo Monsignor Enrico Solmi insieme al parroco Don Nando Bonati. Tra le autorità, oltre al Prefetto Giuseppe Forlani, al Questore Gaetano Bonaccorso e all'Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa era il Comandante Roberto Riva Cambrino che è intervenuto per un saluto alla sua Polizia Locale attorniato dai gonfaloni delle associazioni combattentistiche e d'arma del territorio.

"Grazie per l'impegno che profondete ogni giorno." Ha detto Riva Cambrino "oltre al cosa, credo sia importante anche il come delle cose. L'adempimento non è il solo gesto in cui ci muoviamo. San Sebastiano ci dà un'esortazione a ricostruirci sempre. Parma 2020 cristallizzerà questo impegno. Le esigenze nuove di questo percorso ci porterà non solo un orizzonte di servizi nuovi e anche impegnativi, ma uno spirito di speranza, di costruzione del futuro".

La lettura della preghiera di San Sebastiano è stata affidata al Commissario Superiore Vincenzo Bondani, mentre nell'omelia il Vescovo Solmi ha voluto riallacciarsi al discorso del Sindaco di Sant'Ilario " Siete chiamati a dare speranza in un servizio particolarissimo. San Pietro ne indica i modi giusti: mettersi davanti all'altro, sia che sia in attesa di aiuto, in difficoltà o nello sbaglio, con una coscienza salda. Che vuol dire far capire all'altro, in tutte le situazioni che - io sono qui per te".