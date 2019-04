Chiusura del sovrappasso sull'A1: tutte le deviazioni

Da Lunedì 15 Aprile per 15 giorni Autostrade per l’Italia S.p.A. effettuerà interventi conservativi di manutenzione del sovrappasso della SP343 Asolana con L’Autostrada A1. L’intervento quindi richiederà il divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia con conseguenti deviazioni dei flussi viabilistici diretti a Nord ed a Sud.

Verrà quindi predisposto opportuno piano di segnalamento che andrà ad identificare il seguente percorso alternativo: I veicoli diretti a nord verso Colorno verranno deviati sulla seguente direttrice: via Europa, tangenziale Nord di Parma direzione Reggio Emilia, uscita svincolo n°2 di via Mantova direzione Nord, via Burla S.P.72 Parma-Mezzani, via Franklin, via Forlanini . I Veicoli provenienti da Nord potranno raggiungere Parma o il casello A1 percorrendo il suddetto itinerario nella direzione opposta.

Al fine di ridurre per quanto possibile i disagi al traffico leggero diretto a Nord quindi verso Colorno, verrà istituito un senso unico di marcia direzione Nord in strada Moletolo nel tratto compreso tra viale delle Esposizione e strada Puppiola e direzione est in strada Puppiola da via Moletolo a via Colorno.