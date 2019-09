Chiusura temporanea biblioteche il 24 settembre

unica che in data 24 settembre dalle ore 9 alle ore 11 per esigenze di servizio saranno chiuse le Biblioteche Alice, Pavese, Civica e Centro Cinema Lino Ventura. Sarà attivo solo servizio di prenotazione eventi Argento Vivo presso il Centro Cinema Lino Ventura di via D'Azeglio, 45/a. Le attività di prestito riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 11 presso tutte le Biblioteche