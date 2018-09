Scomparsa di Claudio Robuschi: il cordoglio della Cgil

Grande cordoglio in Camera del Lavoro per la scomparsa di Claudio Robuschi, per lungo tempo protagonista e riferimento delle relazioni sindacali e industriali del nostro territorio.

Il segretario generale della CGIL di Parma, Massimo Bussandri, lo ricorda come "una persona che anche nelle contrapposizioni, talvolta aspre, con il sindacato, ha sempre avuto un'idea chiara e rispettosa del ruolo di intermediazione e rappresentanza delle controparti. Ha sempre riconosciuto alle organizzazioni sindacali di costituire elementi importanti ​nella costruzione del​ modello ​di sviluppo del territorio​: un modello capace di coniugare competittività d'impresa, qualità della contrattazione e diritti dei lavoratori".

Il segretario Bussandri ha poi espresso a nome di tutta la confederazione vicinanza ai famigliari e all'associzione, l'UPI, che è stata la sua casa per tanti anni.