Boom di visitatori per MecSpe: code di 4 chilometri in A1

Code e rallentamenti in A1, in prossimità del casello di Parma per la fiera MecSpe, la manifestazione della manifattura 4.0 in corso presso le Fiere di Parma. Il boom di visitatori di questi giorni influisce sul traffico in autostrada. Anche nella mattina di sabato 30 marzo, come negli ultimi giorni, è stata segnalata una coda di circa 4 chilometri in A1 tra i caselli di Parma e di Terre di Canossa/Campegine. L'uscita consigliata per chi proviene da Bologna è proprio Terre di Canossa/Campegine.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !